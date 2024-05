Tormentoni estate 2024, tutte le canzoni: BigMama e Alessandra Amoroso, “Mezzo Rotto” è già una hit (e deve ancora uscire!) – VIDEO

Tormentoni estate 2024: le belle giornate sono ufficialmente iniziate per merito delle nuove canzoni che ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione in arrivo. Le danze le hanno aperte BigMama e Alessandra Amoroso.

Tormentoni estate 2024, tutte le canzoni pronte a diventare delle hit

Alessandra Amoroso e BigMama: un duetto speciale tra le due artiste sta per arrivare. Poche ore fa, la cantante salentina ha pubblicato un post per annunciare questa collaborazione e ora sul web circola già un breve audio in anteprima del brano, che s’intitola “Mezzo rotto”, come riportato da Andrea Conti.

Prima, Amoroso e BigMama hanno pubblicato un breve video spoiler sui social, e poche ore fa hanno partecipato a un listening party ad Alberobello, in Puglia, per incontrare i fan e far ascoltare in anteprima questa canzone, che sarà disponibile nei digital store e in rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio.

Hit estate: la lista ufficiale di tutte le nuove uscite

Ricapitolando, ecco tutte le canzoni dell’estate 2024 destinate a diventare dei veri tormentoni, la lista ufficiale:

Angelina Mango – Melodrama Coma_Cose – Malavita BigMama e Alessandra Amoroso – Mezzo Rotto Paola e Chiara – Festa totale Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba Emma – Femme Fatale