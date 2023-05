Tormentoni estate 2023, tutte le canzoni uscite il 19 maggio: hit e singoli di ex Amici 22, ecco chi

Tormentoni estate 2023: le belle giornate sono ufficialmente iniziate per merito delle nuove canzoni che ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione in arrivo. Ecco la lista delle hit più interessanti uscite oggi, venerdì 19 maggio.

Tormentoni estate 2023, tutte le canzoni pronte a diventare delle hit

Tra le novità più attese, esce oggi il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari dal titolo “Rubami la notte“. Spazio anche per Gazzelle con il nuovo singolo “Flavio”. Dopo il successo di Sanremo 2023, Rosa Chemical torna con la nuova canzone dal titolo “Bellu guaglione”.

Dopo il Festival della musica arriva anche il nuovo singolo di Ariete “Un’altra ora”. Segnaliamo pure Carl Brave con “Lieto fine” e Dargen D’Amico con “Pelle d’oca”.

Direttamente da Amici 22 segnaliamo Tommy Dali feat. NDG con “Miss”.

Ricapitolando, ecco tutte le canzoni dell’estate 2023 destinate a diventare dei veri tormentoni, la lista ufficiale:

Paola e Chiara – Mare Caos Matteo Romano e Luigi Strangis – Tulipani blu Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – Tilt Coma_Cose – Agosto morsica The Kolors – Italodisco Arisa – Non vado via Aaron – Visione led Achille Lauro feat. Rose Villain – Fragole Angelina Mango – Ci pensiamo domani Biagio Antonacci – Tridimensionale feat. Benny Benassi Lorenzo Fragola e Mameli – Happy Mr. Rain feat. Sangiovanni – La fine del mondo Sethu – Mare di lacrime Wax – Anni 70 Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la notte Gazzelle – Flavio Rosa Chemical – Bellu Guaglione Dargen D’Amico – Pelle d’oca Ariete – Un’altra ora Tommy Dali feat. NDG – Miss

