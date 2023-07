Da Temptation Island 2023 a Uomini e Donne? Potrebbe accadere nella prossima stagione in partenza da settembre. O almeno, questa è la speranza dei fan alla vigilia dell’ultima puntata del reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e che chiuderà i battenti il prossimo lunedì.

Da Temptation Island 2023 due volti verso Uomini e Donne? L’ipotesi

Mentre si attende di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata di Temptation Island, è già partito il toto nome per la prossima edizione di Uomini e Donne. I fan del programma di Maria De Filippi sognano di ritrovare sul trono due volti conosciuti in queste settimane. Si tratta, nel dettaglio, di Fouad Elshafie e Davide Blanda.

Entrambi protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island 2023, sono stati i tentatori di Gabriela Chieffo e Alessia Bottiglia. Per entrambe le fidanzate i falò si sono conclusi in maniera positiva mentre i due tentatori sono rimasti a bocca asciutta e continuano ad essere single.

Da qui l’appello dei fan del programma che hanno avanzato a gran nome i due nomi. In merito al giovane italo-egiziano, classe 1991, si legge sui social: “Fouad, fregatene di Gabriela che ti ha usato per un bacio. Fai il tronista, noi ti aspettiamo”. Ma è lo stesso appello lanciato anche al ragazzo di Novara, classe 1992, Davide Blanda.

Quest’ultimo in realtà ha già preso parte, in passato, a Uomini e Donne come aspirante tronista e successivamente come conoscente di Roberta Di Padua. Per lui dunque, nel caso, si tratterebbe della seconda partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

I rumors sui social sono insistenti ma nessuno dei due per il momento avrebbe rotto il silenzio in merito. Vedremo se Maria De Filippi e la sua intera squadra accoglierà o meno l’appello dei social.

Quando inizia il programma di Maria De Filippi?

Ma quando inizia la nuova edizione di Uomini e Donne? Dopo i rumors che mettevano quasi a rischio la presenza di Tina Cipollari nei panni di opinionista storica, con tanto di presunto ultimatum da parte di Pier Silvio Berlusconi, ci sarebbe una data di partenza. A svelarla è stato il buon Lorenzo Pugnaloni che nei giorni scorsi ha avanzato l’ipotesi più che credibile di lunedì 11 settembre. Questo lascerebbe quindi supporre che tra circa un mese dovrebbero ufficialmente riprendere le registrazioni del programma. Nel frattempo, Maria De Filippi può certamente godersi ancora le sue vacanze estive.