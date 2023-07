I riflettori del gossip estivo continuano a restare puntati su coloro che ormai, a parere di molti, sarebbero un’ex coppia. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lei avrebbe già trovato un nuovo amore; lui sarebbe solo e sconsolato a Milano. Nessuno dei due commenta i rumors che si rincorrono da settimane, ma non mancano presunte frecciatine.

Stefano De Martino, la presunta replica a Belen Rodriguez

Nei giorni scorsi era emersa l’indiscrezione secondo la quale Belen Rodriguez avrebbe rotto il silenzio social postando una canzone su Instagram, forse dedicata all’ex marito Stefano De Martino. Solo delle ipotesi, sia chiaro, ma quanto basta per accendere il gossip sulla presunta ex coppia.

Adesso pare che a replicare usando le canzoni sia stato anche Stefano De Martino. Nella giornata di oggi, dopo aver postato nelle sue Instagram Stories i disastri del temporale milanese, la repostato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, che mostra Justin Timberlake mentre canta A song for you di Leon Russel, canzone del 1970.

Alcuni utenti avrebbero subito ipotizzato che potesse trattarsi di una replica a Belen non solo per via del titolo, “A song for you”, ma anche di alcuni passaggi del testo. Ecco la traduzione:

Sono stato in tanti posti nel corso della mia vita

ho cantato tante canzoni, ho creato delle brutte rime

ho recitato la mia vita sui palchi

con diecimila persone a guardarmi

ma ora siamo soli e canto questa canzone per te

L’immagine che hai di me è ciò che spero di essere

sono stato scortese ma, cara, non vedi

che nessuna è più importante per me

piccola, non riesci a vedermi dentro

ora che siamo soli e canto questa canzone per te

Mi hai insegnato segreti preziosi della verità

non nascondendomi nulla

ti mostravi per come eri

mentre io mi nascondevo

sto molto meglio ora e se non mi vengono le parole

ascolta la melodia perché lì si nasconde il mio amore

Ti amo, dove non c’è spazio o tempo

sei l’amore della mia vita, sei mia amica

e quando finirà la mia vita

ricorda quando stavamo insieme

eravamo soli e cantavo questa canzone per te

Eravamo soli e cantavo questa canzone per te

eravamo soli e cantavo questa canzone per te.