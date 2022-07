Stash dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte: svelato il sesso del secondo bebè in arrivo

Stash dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte non riescono a trattenere la grande emozione: a breve condivideranno la gioia di essere genitori bis. La coppia aveva già annunciato lo scorso aprile di essere in attesa del loro secondo figlio ma solo in questi giorni hanno informato i loro followers del sesso del bebè in arrivo.

Stash dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte aspettano una bambina

Stash, Giulia e la piccola Grace aspettano con gioia l’arrivo di una bambina! E’ stato lo stesso cantante dei The Kolors ad annunciarlo in una Story su Instagram in cui si diceva al settimo cielo nel comunicare l’arrivo di una sorellina per Grace, la primogenita:

Arriverà un’altra femmina nella mia vita…e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice.

Una gioia condivisa anche dalla compagna Giulia Belmonte, la quale su Instagram ha espresso tutta la sua felicità in un post:

Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!

Stash non poteva non intervenire sotto al post commentando divertito: “Le mie femmine pt. 2”.