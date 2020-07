Dopo aver annunciato la gravidanza con un video emozionante durante la finalissima di Amici Speciali, Stash dei The Kolors si affida ad un’altra clip, cantando una canzone, per rivelare il sesso del bebè che lui e la fidanzata Giulia Belmonte attendono per novembre.

Stash dei The Kolors svela il sesso del figlio: è una bambina

Chitarra in mano e Antonio Fiordispino, il leader dei The Kolors, canta “And I love her” dei Beatles per poi alla fine specificare “And I (already) love HER”. È femmina! “Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori” aveva raccontato Stash parlando della sua dolce metà tra le pagine di Chi. Poi aveva aggiunto: “E’ una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio”.

Ma chi è Giulia Belmonte? Ha 24 anni, nel 2013 ha vinto il titolo di Miss Abruzzo e ha partecipato alla finale di Miss Italia, nel 2014 l’ospitata al programma di La5 Tacco 12 si nasce. Attualmente conduce con Aristide Malnati il programma Storie e misteri su Telenova (emittente lombarda).

Ecco il video!