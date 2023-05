Paolo Bonolis continua ad essere ancora motivo di “discussione” tra la sua storica ex compagna, Laura Freddi, e la moglie Sonia Bruganelli. Tra le due donne, nelle ultime ore, ci sarebbe stato una sorta di botta e risposta a distanza. Nel dettaglio, l’ex opinionista del GF Vip ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

Sonia Bruganelli replica a Laura Freddi su Paolo Bonolis: il botta e risposta

Sonia Bruganelli non avrebbe preso molto bene alcune dichiarazioni fatte da Laura Freddi sul marito Paolo Bonolis. Lo scorso 19 maggio l’ex ragazza di Non è la Rai ha compiuto 51 anni. In un post Instagram, la donna è stata celebrata con una sua vecchia dichiarazione in cui parlava anche dell’ex compagno:

Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo.

Una vecchia dichiarazione che tuttavia non è passata inosservata a Sonia Bruganelli, la quale è scesa in campo per fare delle precisazioni proprio sul conto del marito Paolo Bonolis:

Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima.

Se ci sia dell’astio o meno in questo botta e risposta a distanza non ci è dato sapere. Tuttavia l’eventuale gelosia dovrebbe ormai essere superata, tanto che in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, proprio la Freddi parlando della Bruganelli aveva detto: