Serena Grandi, ospite di Belve, ripercorrerà tutta la sua vita, dai successi, agli amori, dai problemi con la droga a quelli finanziari. Sollecitata dalle domande di Francesca Fagnani smentisce alcuni aspetti controversi della sua vita ma un fuori onda la sbugiarda…

Serena Grandi dice una bugia ospite a “Belve”: il fuorionda che la “incastra”

Quando la giornalista ha chiesto a Serena Grandi: “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”, l’attrice ha negato tutto:

Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… Non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere. L’ho dovuto ammettere, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere. Se ho dichiarato il falso? Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili.

Serena Grandi ha parlato anche della Grande Bellezza, il film di Paolo Sorrentino che l’ha vista nel cast:

Sapevo che rivedendomi sarebbe stato un inferno, avevo un busto per essere così iconica e così tanta… lui pensava che fossi una diva al tramonto, è stato faticoso ma molto forte ma poteva essere anche depressivo…

In ultimo, incalzata dalle domande precise della Fagnani ha smentito tutta una serie di storie che le sono state attribuite, da Gianni Agnelli, a Gianni Morandi, Adriano Celentano, Pino Daniele, Silvio Berlusconi e Bettino Craxi.

Peccato per un fuori onda condiviso da Dagospia che la smentisce mentre svela per quale motivo avrebbe mentito in onda:

Ma che te devo dì, che me li so’ portati a letto? No se po’ fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti…