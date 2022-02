Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere ospite di “Belve”, per una intervista senza filtri in perfetto stile Francesca Fagnani. La Rai, a quanto pare, non trasmetterà l’intervista: per quale motivo?

Il “caso” Elettra Lamborghini: intervista cancellata a Belve

La presunta rivelazione arriva da Davide Maggio che ha svelato alcuni dettagli con un tweet:

Udite udite, il servizio pubblico ha deciso di non trasmettere l’intervista della Lamborghini a Belve dopo aver ricevuto una lettera con la quale si vincola la messa in onda previa visione dell’interessata.

La conferma è arrivata tramite TVBlog che, per il lancio della nuova edizione di Belve, stava proprio intervistando Francesca Fagnani intervenuta sul “caso” Lamborghini:

Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi. La regola di ingaggio è: io non ti do le domande prima, neanche se mi ammazzi. Per un principio giornalistico, ma anche perché il programma si base sulle reazioni autentiche dell’intervistato. Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco che l’intervista non vada in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente.

In Belve non è mai accaduto che una intervista non andasse in onda:

Mai accaduto. Alla fine gli ospiti ci riflettono, si placano e si piacciono pure in onda.

L’intervista di Francesca Fagnani ad Elettra Lamborghini non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmessa quella a Paola Ferrari.

Ma quale sarebbe stato il problema di Elettra Lamborghini e il suo staff? Tramite una flash news, Dagospia ha fatto il punto:

Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità. Fagnani fa muro, andrà in onda? Ah saperlo…