Serena Enardu e Pago: ritorno di fiamma tra i due ex? E’ questa la clamorosa notizia svelata nelle ultime ore dalla pagina Instagram di gossip, ThePipol, la quale si domanda se i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip siano davvero tornati insieme.

Il loro è stato un grande amore ed a quanto pare il sentimento tra Serena Enardu e Pago non si sarebbe mai realmente spento. Ne avevamo avuto la conferma anche durante il GF Vip ma poi il destino li aveva voluti distanti.

Adesso però le cose sembrano essere nuovamente cambiate, come confermato dalla pagina di gossip che in merito ha fatto sapere:

Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gfvip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social.

Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero.