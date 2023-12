Dopo aver svelato la lista dei 27 Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha sorpreso anche questa sera con un nuovo annuncio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è approdato nuovamente sul Tg1, nell’edizione delle 20.00 di oggi.

Nel corso del nuovo appuntamento, Amadeus ha annunciato il super ospite della finale di Sanremo 2024: chi ci sarà nella serata di sabato 10 febbraio?

La presenza dell’étoile Roberto Bolle impreziosisce la serata finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione, ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza classica ai massimi livelli sia presente in un teatro iconico, dal punto di vista pop, e che i due mondi si possano incontrare.

Collegandosi da Londra con l’étoile Roberto Bolle, proprio quest’ultimo ha commentato la sua ospitata:

Ciao Ama, grazie mille, sono in sala ballo e mi è arrivata la notizia che mi vuoi per l’ultima serata, non vedo l’ora di essere lì con te e Fiorello, portare la danza su un palco così amato dagli italiani.