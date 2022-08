Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: 18 mesi dal primo bacio, fan in visibilio per una delle coppie più belle del GF Vip

In pochi, forse, avrebbero scommesso sulla storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Eppure i due, entrambi anime pure, si sono riconosciuti come l’uno la metà della mela dell’altra. Poco importa del contesto, delle telecamere puntate 24 ore su 24 sui loro sguardi. Rosalinda e Andrea in quella Casa del GF Vip sono rinati e sono entrambi usciti più forti e consapevoli che mai. Ma soprattutto innamorati e riconoscenti di quel sentimento che, 18 mesi dopo, continua a consolidarsi sempre di più.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: 18 mesi insieme

E’ questa la ricorrenza che oggi i fan degli Zengavò festeggiano sui social tanto da finire in tendenza: 18 mesi d’amore e da quel primo bacio scambiato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere del GF Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, una delle coppie più belle nate nella spiatissima Casa di Cinecittà. Un amore che nulla ha a che fare con la lucina rossa della telecamera, come dimostrato nei mesi dopo la fine del reality.

La coppia ha messo mattoncino dopo mattoncino al fine di costruire la propria felicità, creando basi sempre più solide, superando insieme vecchi fantasmi del passato e dimostrandosi capace di amare ancora, nonostante le delusioni ormai archiviate.

E mentre c’è chi si domanda se e quando la coppia sarà pronta a compiere il grande passo e coronare il loro amore con la fatidica proposta di matrimonio, Andrea e Rosalinda continuano a vivere un’altra estate insieme condividendo con i loro fan momenti di vita quotidiana e festeggiando con loro il 18esimo mese insieme.