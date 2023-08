Secondo le indiscrezioni di TvBlog.it, sarà Rebecca Staffelli la nuova inviata social del prossimo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Non più Giulia Salemi, dunque, la quale fino a pochi mesi fa era persino candidata al ruolo di opinionista. Purtroppo però, i cambiamenti introdotti dalla nuova politica anti trash di Pier Silvio Berlusconi hanno portato a rimuovere dal reality tutto (o quasi), ciò che ha avuto a che fare con le precedenti edizioni.

A farne le spese, sotto un certo punto di vista, sarebbe stata proprio Giulia Salemi, che a quanto pare la rivedremo comunque presto in tv, alla conduzione di un altro programma ed in coppia con il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Tornando al Grande Fratello, Roberto Alessi nella sua rubrica Up&Down tenuta sul settimanale Novella 2000 ha commentato anche l’arrivo nel reality di Rebecca Staffelli, figlia del celebre inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

In merito al nuovo ruolo di inviata social, il giornalista ha commentato:

Io sono stato ospite da lei anche in tv proprio a Cologno Monzese, credo per una trasmissione sui reality, e dietro le quinte c’era anche suo papà, Valerio Staffelli di Striscia. Ed è pure capace, oltre che bellissima, davvero una ragazza per bene, in più ha studiato canto, danza e recitazione e, come ho detto, ha alle spalle diverse esperienze di conduzione.