Quando inizia Verissimo? Il ritorno di Silvia Toffanin: gli ospiti annunciati

Archiviata la pausa estiva, anche Verissimo si prepara a tornare in onda nel pomeriggio del weekend di Canale 5: da quando? Come sempre, il rotocalco della rete ammiraglia di casa Mediaset vedrà alla conduzione Silvia Toffanin. Il ritorno è fissato a sabato 9 settembre, per poi bissare l’appuntamento anche nel pomeriggio di domenica 10 settembre alle 16.30. Scopriamo chi saranno i primi ospiti.

Verissimo, quando inizia e chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin

Ad aprire la nuova stagione sarà Gianmarco Tamberi, reduce dall’Oro ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest. “Un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto: sabato a Verissimo il grande Gianmarco Tamberi”, si legge sulla pagina social del rotocalco, annunciando la sua presenza in studio alla quale farà seguito, come da tradizione, una intensa intervista.

Ospite anche Myrta Merlino, nuovo volto di Pomeriggio 5. Anche in questo caso l’annuncio è giunto via social a pochi giorni dall’esordio della nuova stagione del programma di Silvia Toffanin.

Con il passare delle ore sono stati svelati anche altri ospiti del programma. Si legge sulla pagina social del programma: “Un grande ballerino pronto a tornare per il terzo anno ad Amici: domenica si racconterà a Verissimo Raimondo Todaro”. Chissà se Raimondo Todaro, nel raccontarsi al cospetto di Silvia Toffanin, farà riferimento anche alla sua presunta crisi con la moglie Francesca Tocca.

Infine (per il momento), ulteriore ospite nella puntata di sabato anche Virginia Mihajlović, la quale “rivivrà tutte le emozioni del suo matrimonio con Alessandro Vogliacco”. E non mancherà ovviamente un pensiero al padre.