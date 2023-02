“Pippo Baudo sta male, credo”, aveva detto pochi giorni fa Pippo Balistreri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, che con il popolare conduttore ha vissuto ben dieci edizioni. Le rivelazioni commosse erano arrivate nella puntata di sabato di ItaliaSì ed avevano fatto scattare inevitabilmente l’applauso del pubblico ed il messaggio di Marco Liorni, che inviava il suo grande abbraccio a Pippo. Ma come sta davvero Baudo?

Come sta Pippo Baudo? Il conduttore interviene

A rispondere alla fatidica domanda ci ha pensato il diretto intervistato, interpellato telefonicamente da Il Messaggero: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”. Il simbolo della televisione italiana, oggi 86enne, ha voluto così smentire le voci che erano circolate sul suo conto in questi giorni.

“Tranquilli”, replica sornione, “non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”.

Ad intervenire è stata anche Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Dopo una burrascosa separazione i due hanno recuperato i rapporti. Ecco come ha commentato la notizia l’ex Vippona:

Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute. Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui.