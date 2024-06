Perché Aras Senol ha deciso di donare parte del montepremi dell’Isola alla Fondazione Giulia Cecchettin?

Aras Senol, vincitore dell’ultima Isola dei Famosi 2024, nonché volto amatissimo della serie turca Terra Amara, che oggi chiude definitivamente i battenti con il gran finale, è riuscita a spuntarla sugli altri finalisti del reality. Contro ogni aspettativa – soprattutto da parte dei bookmaker – l’attore e modello è riuscito a conquistare il pubblico del programma ottenendo il montepremi di 100 mila euro.

Aras Senol, ecco perché ha devoluto metà montepremi alla Fondazione Giulia Cecchettin

Una parte del montepremi dell’Isola – la metà -, tuttavia, è andato in beneficenza e Aras Senol ha deciso di devolverlo alla Fondazione Giulia Cecchettin. Come mai? Il vincitore dell’Isola dei Famosi ha spiegato la sua scelta in una recente intervista rilasciata ai colleghi di Leggo.it:

Perché quando ero ospite a Verissimo ho ascoltato la sua storia e mi ha davvero colpito al cuore. Ho già detto in passato che nel mio Paese ogni anno più di 300 donne vengono uccise a causa della violenza maschile. Nel 2024 è ancora incredibile pensare che ciò accada in entrambi i Paesi. Voglio ricordarla e non dimenticarla. Perché siamo esseri umani. Stiamo dimenticando tutto velocemente. Dovremmo ricordare e non dimenticare mai.

Nonostante i bei momenti vissuti in Honduras, Aras ha anche ammesso che non rifarebbe una simile esperienza:

Penso di no. Perché è davvero difficile. Ma non so, forse 10 anni dopo. Potrebbe essere.

Il suo sogno, dopo un periodo di meritato riposo?