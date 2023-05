Ecco perché tra Antonino e Ginevra non ha funzionato dopo il GF Vip

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno fatto sognare i fan del Grande Fratello Vip. Purtroppo, una volta fuori dal reality show, la loro frequentazione non è decollata lasciando i fan a bocca asciutta.

Spinalbese, paparazzato con la figlia Luna Marì e Andrea Maestrelli tra le pagine di Chi Magazine, la rivista svela per quale motivo tra Antonino e Ginevra non sarebbe andata bene:

Nella Casa ha legato con Ginevra Lamborghini (ma, appena usciti, ha capito che sarebbe stata solo una storia “mediatica**), ha mostrato un animo sincero e positivo e un “debole” per le attenzioni femminili.

Nessun rimpianto, nessun rancore, solo la voglia di trovare persone simili a lui. Come Andrea Maestrelli. Andrea ha molte cose in comune con Antonino, in particolare il dolore per aver perso il padre molto giovane.

Antonino, che si rivede in lui, lo ha aiutato a guardare in faccia la propria perdita, a conviverci e ad andare avanti. Adesso lavorano anche nella stessa agenzia.