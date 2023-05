Ginevra Lamborghini guest star di Beautiful: c’è anche Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini guest star di Beautiful. Le due giovani cantanti saranno protagoniste di alcune puntate italiane girate a Roma che noi vedremo in televisione tra più di un anno.

Il cast di Beautiful è sbarcato a Roma dove rimarrà per una settimana con le sue nuove riprese tutte italiane. Per l’occasione, secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter Roma, Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini saranno due tra le guest star del nostro belpaese.

Ecco cosa scrive la testata che riporta la news:

Modella, musicista, rivelazione del GF Vip, ereditiera. E da domani anche attrice. A quanto appreso da THR Roma, Ginevra Lamborghini entrerà con un piccolo ruolo nel cast della soap opera Beautiful: sarà la pr internazionale della Forrester Creation – l’immaginaria casa di moda al centro degli intrighi della soap – e apparirà nel corso delle puntate girate in Italia. Lamborghini sarà presente nella sequenza girata domani a Roma, a Piazza Navona: scenario più che suggestivo di una sfilata di moda che riunirà davanti ai flash la famiglia Forrester quasi al completo (tra i protagonisti anche Katherine Kelly Lang, la storica Brooke, e Thorsten Kaye, il “nuovo” Ridge). La musicista sarebbe inoltre in trattativa – secondo alcune indiscrezioni – per fornire la propria musica come colonna sonora per la sfilata.

Oltre a Ginevra ci sarà anche Jasmine Carrisi: