Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (per la 60esima volta dalla loro uscita dal Grande Fratello Vip). E se il ricco fandom crede con forza nella loro storia d’amore, la venezuelana ha rotto il silenzio.

È finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre.