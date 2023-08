Oriana Marzoli parteciperà ad un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip? Nel suo video pubblicato sul canale MtMad, la venezuelana parla della sua storia con Daniele Dal Moro e specifica per quale motivo è tornata a Madrid.

Oriana svela se farà un altro reality e racconta come procede con Daniele

Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia.

Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona.