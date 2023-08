“Non sono in buona”, Oriana e Daniele insieme ma il mare è in tempesta: ecco cosa succede

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano ad appassionare i fan con le loro “turbolente” avventure (e non c’entrano nulla le gite fuoriporta in barca). Dopo essersi ritrovati in vacanza, pare che le cose tra i due non vadano per il verso giusto.

Oriana e Daniele insieme ma: “Non sono in buona”, lo spiffero

Secondo una presunta “talpa” di Deianira, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non starebbero in “buona”, ecco cosa si legge nello spiffero riportato su Instagram:

Come abbiamo già visto sono insieme ma, testuali parole della spia: “Non sono in buona”.

Faranno pace? Del resto, questo continuo tira e molla sta appassionando gli estimatori anche se molti Oriele stanno cominciando a stancarsi di questo circo estivo.

Comunque Valentina posta sempre un sacco se non lo fa e’ perché 1) le hanno chiesto di non farlo 2) sta succedendo un devasto 😅 #oriele — Arienn (@Ariann89mess) August 4, 2023

Vale, mi sto preoccupando per te… non è che sei finita al calabozo perché hai gonfiato di botte (e avresti anche fatto bene!!!) i due criminali? 🥺 #oriele pic.twitter.com/O77XsI3AOG — LaBaristaAlcolizzata🥂 (@miniri77) August 4, 2023