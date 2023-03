Niente interviste per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip? A quanto pare la coppia potrebbe non avere altri appuntamenti TV oltre il reality show.

Niente Verissimo per Antonella e Donnamaria dopo il GF Vip?

“Niente ospitate in tv per i Donnalisi… voci interne vicine alle varie redazioni fanno sapere che i due “vipponi” non sono stati chiamati per presenziare nei salotti tv di punta!”, scrive Amedeo Venza.

Salotti TV di punta? Escludendo la Rai, dove non andrebbero a prescindere, a Mediaset si parlerebbe solo di Verissimo.

Niente salotto di Silvia Toffanin per Donnamaria e Antonella? Vedremo cosa accadrà in queste settimane anche in funzione della conclusione del reality.

Come ben sapete, infatti, il prossimo 3 aprile andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip e scopriremo chi sarà il vincitore.