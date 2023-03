Da poche ore Nikita Pelizon è ufficialmente una finalista del GF Vip 7, nonostante l’accoglienza nella Casa non sia stata festosa come per altri. Nonostante questo, sui social sono in tanti ad acclamarla dopo essersi guadagnato un meritato posto in finale.

Nikita Pelizon conquista un doppio record: ecco quale

Nell’ultimo periodo Nikita ha avuto modo di legare molto con Antonella Fiordelisi, che ieri sera dallo studio del GF Vip ha potuto festeggiare l’approdo in finale della Pelizon. Tuttavia il resto dei compagni avrebbe forse preferito la presenza di Luca Onestini, eliminato proprio nel televoto flash che vedeva la Vippona protagonista.

Nikita ha però potuto contare su un pubblico che sin dall’inizio ha manifestato tutto il suo supporto al punto da salvarla dalle numerose nomination. L’ultima è quella registrata ieri sera, nel corso della puntata, con un televoto flash contro Onestini ed Alberto, in cui ha avuto la meglio con il 48% delle preferenze, battendo De Pisis (28%) e Luca (24%), quest’ultimo poi eliminato.

E proprio la Vippona è stata la concorrente che, indipendentemente dal risultato che registrerà nella finale del GF Vip ha già registrato un vero e proprio record, in quanto è colei che è stata nominata più volte, ben 75 per la precisione. Un risultato straordinario che la vede al primo posto, alle spalle di Miriana Trevisan, la quale collezionò 60 nomination.

Un secondo record registrato da Nikita avrebbe a che fare con il numero di volte finita al televoto, pare ben 24. Dopo essere stata sulle spine per numerose puntate, almeno la finale potrà viversela serenamente in attesa di conoscere il verdetto sul vincitore.