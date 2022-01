Francesco Chiofalo piange su Instagram per la morte di Polpetta, la sua adorata maialina presa quando stava ancora con Antonella Fiordalisi che, dopo aver appreso la notizia, ha lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato.

Francesco Chiofalo piange per la morte della sua maialina: la frecciatina dell’ex fidanzata

Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta la mia maialina polpetta. L’ho presa malissimo nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. Mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile, come avessi perso un familiare, come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più.

Queste le parole di Chiofalo distrutto per la dipartita della sua adorata maialina.

Pronta la frecciatina di Antonella Fiordelisi, convinta che la maialina sia morta da tempo e il suo ex fidanzato l’abbia tirata per le lunghe per creare hype:

Io vedo solo pazzi in giro. Ma secondo voi io non sono sensibile? Chi mi conosce sa che sono più sensibile con gli animali che con le persone. Se non parlo è perché credo che la maialina sia morta da tempo e non oggi. Chiudo il discorso. Ho passato bellissimi momenti con lei e la porterò sempre nel cuore.