Drusilla Gucci svela come è nata la sua storia con Francesco Chiofalo 

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo fanno coppia fissa da qualche mese. La ex concorrente dell’Isola dei Famosi, intervistata su Radio Radio nel corso di “Non succederà più” con Giada Di Miceli, ha svelato come è nata la storia.

Sì, ci siamo fidanzati… è successo. In che modo è nata la relazione? È nata! Di lui mi piace un po’ tutto. È stato Francesco a corteggiarmi, possiamo dice così. Lui è molto dolce, ci siamo conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in molte relazioni… siete molto curiosi! Certo che ne sono innamorata.

Se mi trasferirò a Roma per vivere con Francesco? Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò. Se a mamma piace il mio fidanzato? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie. Chi è il più geloso tra noi due? Entrambi. Io lo sono caratterialmente. Lui lo è nel giusto modo.