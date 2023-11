Samantha Cristoforetti è nata a Milano il 26 aprile 1977 ed è la prima donna italiana ad essere andata nello spazio. Ha trascorso 200 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2014-2015: scopriamo chi è suo marito e quanti figli hanno insieme.

La Cristoforetti è anche la prima donna europea a comandare una missione spaziale, la Expedition 42, nel 2014. L’astronauta è sposata con Lionel Ferra, un ingegnere aerospaziale per l’Agenzia Spaziale Europea.

La coppia ha due figli, Kelsey Amal e Dorian Lev.

Kelsey Amal è nata nel 2016 a Colonia, in Germania, dove la famiglia vive per questioni di lavoro. Dorian Lev è nato nel 2022.

Lionel Ferra è stato descritto come un marito premuroso e sostenitore della carriera spaziale della Cristoforetti.

Samantha Cristoforetti è molto riservata sulla sua vita privata e non ama condividere con il grande pubblico gli aspetti personali e parlare del marito ed i figli.

How to keep an eye on your eyes in space. #SANS #Telemedicine #MissionMinerva #SpaceTok pic.twitter.com/YWt9J4dsF6

And it’s been an honor to represent #Europe and #Italy on the International @Space_Station, this amazing outpost in Low Earth Orbit. I am grateful beyond words. #MissionMinerva pic.twitter.com/b0UxWCyhhD

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 13, 2022