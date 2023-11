Tina Cipollari ha un fidanzato? L’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata in un’intervista al settimanale Nuovo dello scorso marzo.

Chi è l’attuale fidanzato di Tina Cipollari?

Ultimamente si era parlato di un possibile ritorno di fiamma e di un matrimonio imminente con Vincenzo Ferrara, il ristoratore toscano con cui la Vamp di Uomini e Donne ha avuto un legame negli ultimi anni.

Tina Cipollari ha spiegato di essere attualmente single e di mantenere con Vincenzo Ferrara solo un rapporto di amicizia:

Ci siamo visti qualche mese fa: ero a Firenze e ho fatto un salto nel suo ristorante. Ci teniamo molto l’uno all’altro, ma adesso siamo solo amici.

Al momento, Tina sogna di incontrare un nuovo amore, magari un uomo tra i 55 e i 65 anni, qualcuno che sappia incuriosirla.

L’ex marito Kikò Nalli

Nel frattempo, il suo rapporto con l’ex marito Kikò Nalli è ancora solido: i due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne anni fa, hanno tre figli insieme:

Il nostro rapporto pacifico è un bene per i nostri figli.

Chi è l’ex fidanzato di Tina Cipollari

Vincenzo Ferrara, l’ex compagno di Tina, è un ristoratore fiorentino di 53 anni, quattro anni più giovane della ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne.

Gestisce da tempo una delle osterie più famose nel centro di Firenze. Si sono conosciuti nel 2018 grazie a degli amici in comune. A differenza di Tina, Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.

Tina e Vincenzo stavano addirittura pensando al matrimonio, con Tina pronta a trasferirsi a Firenze, ma la pandemia ha cambiato i loro piani. Nonostante tutto, mantengono ancora oggi un bel rapporto d’amicizia.

I tre figli di Tina

Tina Cipollari è stata legata per lungo tempo all’hair stylist Kikò Nalli, da cui ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.