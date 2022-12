Wendy Kay, l’amatissima mamma di Soleil Sorge, intervistata tra le pagine di DiPiù, ha parlato del suo tumore (dopo aver sconfitto quello al seno è arrivato alle ossa) ed ha svelato alcuni retroscena su Carlo, il fidanzato di sua figlia.

Mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia.

Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque.