Lutto per Fabri Fibra e Nesli: all’età di 96 anni è morto il padre Ivaldo Tarducci. Entrambi i cantanti lo hanno salutato tramite i loro account Instagram e, anche per questo motivo, è riemerso il loro reciproco “rancore” dopo un litigio di ormai dieci anni fa.

Francesco Tarducci in arte Nesli, con un post condiviso su Instagram in cui si mostra insieme al padre, ha scritto: “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio”.

Ivaldo Tarducci oltre a Francesco e Fabrizio (il vero nome di Fabri Fibra) ha anche una figlia di nome Federica ed era un noto commerciante di Senigallia.

L’uomo era molto stimato nella sua città tanto che anche il sindaco ha diramato una nota:

Nesli, fratello minore di Fabri Fibra, si è appassionato alla musica proprio per via di Fabrizio.

Durante una intervista a Vanity Fair, nel 2016, Francesco ha svelato i motivi del litigio con Fabrizio:

Eppure, se non fosse stato per me, Fabri Fibra starebbe ancora a montare i tappi alle penne in Inghilterra […]. Mi rinnega, mi ripaga indifferenza, come fossi il suo peggior nemico. Già con Applausi per Fibra (singolo di Fibra, del 2006 , ndr) non eravamo più né soci né amici né fratelli. Estranei, che non si devono incontrare. È un ingrato, saremmo potuti essere una bellissima storia italiana.