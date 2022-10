Lulù Selassié, ospite di Radio Cusano, ha parlato di Manuel Bortuzzo con Turchese Baracchi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato anche alcuni retroscena su Soleil Sorge e sua sorella Jessica.

La princess ha parlato molto bene del suo ex fidanzato, riservando a Manuel Bortuzzo dolcissime parole di stima ed affetto (confermando il suo grande cuore) così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né visti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo… possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei.

Diciamo che dopo quel momento sono stata – perché dopo la fine di un amore si soffre – male, però nel mio silenzio. Sui social in generale non mi è mai piaciuto dare la mia tristezza. Più la mia allegria. Perché alla fine i problemi tutti ce li hanno. Sono rimasta sempre me stessa. Perché giustamente quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce.

Lulù ha parlato pure di Soleil Sorge e Jessica Selassiè:

Con Soleil ho parlato spesso per tutta l’estate, ma non c’è mai stato modo di vedersi perché poi ognuna ha trascorso l’estate in luoghi diversi. Ci eravamo incontrate solo a La Pupa e il Secchione quando io ero andata ospite per una puntata, poi basta.

Lei poi mi ha mandato l’invito per la sua festa di compleanno, e pensavo l’avesse inviato anche alle mie sorelle. Quindi non ho nemmeno chiesto, però ci sta che poi una volta uscite dalla Casa alcune persone siano rimaste male per alcune cose. Per quanto riguarda me, una volta uscita non ho portato rancore a nessuno. Abbiamo vissuto insieme per sei mesi e per me è impossibile non voler bene a quelle persone.