Daniele Dal Moro ha trascorso giorni non facili nella Casa del GF Vip 7, soprattutto dopo il rimprovero da parte di Alfonso Signorini il quale, forse peccando di poco tatto, lo ha spronato a partecipare più attivamente alla vita della Casa. Ad accogliere i suoi sfoghi è stata Elenoire Ferruzzi, con la quale trascorre molto tempo insieme.

Elenoire Ferruzzi e la dichiarazione a Daniele Dal Moro

Proprio la vicinanza di Daniele avrebbe portato Elenoire, da sempre bisognosa d’affetto, a legarsi in modo particolare al ragazzo. E così, dopo la cotta per Luca Salatino, adesso sembra averne presa un’altra per Dal Moro. Un’amicizia che da parte della Ferruzzi potrebbero essere sfociata in modo altro.

Forte anche dei consigli ricevuti da Carolina Marconi e Giaele De Donà, nelle passate ore Elenoire si sarebbe fatta avanti. Dopo un momento di crisi da parte di Daniele, sfociato in un abbraccio con l’amica, la Vippona ha esordito:

Mi prometti che una sera dormiamo così, 5 minuti? Dai, ho bisogno… Lo so che fai fatica, ma non avere paura del mio cuore che lo senti battere, io ti voglio bene davvero… e anche di più. Se non fossi qua te lo avrei già detto.

#GFVIP Elenoire e Giaele in giardino parlano di Daniele ed Elenoire dice:”Io sto bene con lui! Gli ho detto,il mio GF sei tu! E lui mi ha risposto, anche tu!

Giale “Ah vedi te l’ho detto, io ho l’occhio lungo nelle relazioni!”

Roba da matti! — Vanessa (@VanessaLoveme) October 23, 2022

Nel frattempo Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno commentato l’evidente cotta di Elenoire per Daniele, e la prima ha avanzato una previsione. A suo dire, infatti, la Ferruzzi si starebbe solo illudendo e rischia di prendere un palo clamoroso.