Luigi Favoloso e Elena Morali non sono in vacanza insieme e lui ha smesso di seguirla su Instagram: nuova rottura all’orizzonte? A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio l’ex gieffino.

È vero. Ho smesso di seguirla per qualche giorno . Semplicemente perché mi sono accorto che invece di pensare a godermi le mie vacanze stalkeravo le sue. Quindi ho pensato che non vedendo più le sue storie e i suoi post nella home mi sarei rilassato. E così è stato.

Comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati . Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: “vacanze separate” e “non si seguono più su Instagram”. Abbiamo fatto cento vacanze insieme. Se un po’ di lavoro e un po’ perché entrambi avevamo voglia di passare qualche giorno con i nostri rispettivi amici. Non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessiti di spiegazioni.

Anche Elena Morali ha ribadito il concetto:

Tutto bene con Luigi, tutto benissimo. Quindi per le piccole zo****e che gli hanno provato a scrivere solo perché credevano che non stesse più con me… No way, baby. I’m here.