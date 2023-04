Nonostante il GF Vip 7 sia finito ormai da due settimane, non manca occasione per gli ex Vipponi di rivedersi. Tra reunion e feste post reality, anche chi avrebbe voluto non incontrarsi più dopo la fine del programma, finisce col ritrovarsi a pochi metri di distanza. Così è capitato anche a Luca Onestini e Nikita Pelizon.

Luca Onestini e Nikita Pelizon si rivedono dopo il GF Vip: le reazioni

Probabilmente i due ex Vipponi, Luca Onestini e Nikita Pelizon, avrebbero voluto non rivedersi più dopo la fine del GF Vip 7, eppure una festa ha rappresentato l’occasione per un probabile scambio di sguardi.

Nel dettaglio, al party di compleanno dell’imprenditore Andrea Graffagnini che si è tenuto nelle passate ore a Milano, erano presenti molti volti noti del piccolo schermo ed in particolare dell’ultima edizione del GF Vip.

Tra gli altri, anche Giaele De Donà, Nicole Murgia, Luca Onestini con Ivana Mrazova e, appunto, anche la vincitrice dell’ultima edizione del reality di Signorini, Nikita Pelizon.

Nonostante la sua presenza però, Nikita era seduta ad un tavolo differente insieme, tra gli altri, alle influencer Rama Lila Giustini, Giulia Calcaterra e Shayla Gatta.

All’evento avrebbe preso parte anche Valerio Tremiterra, l’uomo che Nikita Pelizon frequentava prima del suo ingresso al GF Vip.

Secondo le indiscrezioni, tra il gruppo degli Spartani e la Pelizon ci sarebbe stato il gelo per tutta la serata.