Mai come in questa edizione, il Festival di Sanremo 2023 dà voce alla depressione. Da Levante a Kekko dei Modà, passando per Mr Rain, il male del secolo trova spazio nei brani sanremesi scelti da Amadeus per il suo quarto Festival.

A parlare della depressione a Sanremo 2023 è Kekko dei Modà: “Lasciami…ma ti prego fai che non me ne accorga… Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me”. Protagonista del brano “Lasciami” è proprio il male oscuro che lo ha colpito due anni fa.

Francesco Silvestre ha raccontato come la depressione lo abbia addirittura immobilizzato a letto dopo anni di successi. A Fanpage.it ha parlato della canzone che affronta il delicato tema, spiegando quando, a suo dire, sarebbe giunto il momento di scriverla:

Quando ho smesso di vergognarmene, di vergognarmi di parlarne, probabilmente era a maggio, dopo la tournée. Non ne avevo mai parlato con le tv, le radio, i giornalisti, perché non mi è mai piaciuto parlare dei miei problemi, c’è tanta gente con problemi più grandi dei miei. Eppure mi rendevo sempre più conto che questa malattia, perché di malattia si tratta, è diffusissima e se ne parla ancora troppo poco, è vero che è il male del secolo. Quindi mi sono aperto ai concerti e dopo che l’ho fatto con i miei fan, parlando con loro, mi sono reso conto di quanto bisogno c’era di parlarne in maniera più diffusa. È stato a quel punto che ho iniziato a scrivere “Lasciami”, che è una canzone sincera, in cui facevo i conti con me stesso. Ho cominciato a parlare alla depressione come se fosse una donna e come tutte le donne porta aspetti positivi nella tua vita ma può anche farti incazzare di brutto. Però poi alla fine, quando impari a conviverci con questa persona, hai bisogno di tutte e due le cose. E io infatti dico “Lasciami, ma fallo in silenzio, fai in modo che non me ne accorga” perché mi sta insegnando talmente tante cose.

La depressione arriva dalla paura e devi affrontarla, perché stando sul divano non guarisci, affrontandola, invece, ti rendi conto che oltre alle paure ci sono le cose belle, che sogni, che per quanto ti posano far paura sai che affrontandole puoi arrivare a un risultato.