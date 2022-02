La vera hit uscita dall’ultimo Festival di Sanremo 2022 è senza dubbio quella cantata da La Rappresentante di Lista, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che ha conquistato tutti con il brano “Ciao ciao”. Come da tradizione i due artisti sono saliti sul palco dell’Ariston in occasione dello speciale sanremese di Domenica In condotto da Mara Venier ed in quell’occasione con loro c’era anche Marcella la pecorella.

La Rappresentante di Lista e la pecorella a Domenica In: ecco quanto costa

Se, infatti, è stata Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista ad esibirsi durante la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2022, Dario ha preferito riposarsi e non far nulla, dando vita ad un simpaticissimo siparietto.

Con lui anche Marcella la pecorella, un tenero peluche a forma di pecora, appunto, che ha accompagnato il duo. Poco prima di congedarsi, Dario ha ripreso la sua Marcella la pecorella. “Ma è tua?”, ha domandato Mara Venier. “L’ho comprata”, ha replicato Mangiaracina.

In realtà non si tratta di un vero e proprio peluche bensì di una borsa firmata Moschino, il cui prezzo è da capogiro.

La borsa sheep in misto lana, infatti, è attualmente in vendita sul sito di LuisaviaRoma a 695 euro!