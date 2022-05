E se Clarissa Selassiè ha dato forfait all’ultimo momento a Giada Di Miceli, Katia Ricciarelli ha serenamente presenziato ai microfoni di Radio Radio, svelando a quale condizione parteciperebbe a Tale e Quale Show.

A quanto pare, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip è “corteggiata” da Carlo Conti per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show dove, tra le altre cose, potrebbe incontrare di nuovo le sorelle Selassiè.

La ex moglie di Pippo Baudo, intervistata durante “Non succederà più” così come riportano le colleghe di Isa&Chia, ha svelato l’unica condizione che potrebbe convincerla:

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, svela se lo rifarebbe oppure no:

Lo farei sicuramente fino allo scadere del primo contratto, poi probabilmente no perché è stato troppo lungo per ogni sopportazione umana. Devo dire però che mi ha temprata moltissimo perché ho imparato tantissime cose, c’è sempre da imparare. Tre mesi non li rinnego però poi avrei voluto andare a casa mia, vedere il mio cagnolino, riprendere il mio lavoro, insomma tante cose.