Clarissa Selassiè ha deciso di dare forfait, all’ultimo momento, a Radio Radio prima dell’intervista ai microfoni di “Non succederà più”. Giustamente, Giada Di Miceli non l’ha presa bene ed ha spiegato cosa è successo così come riportano le colleghe di Isa&Chia.

Buongiorno a tutti. Noi come già annunciato sui nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassiè, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi, a Non succederà più. Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà.

È giusto informare coloro che ci hanno chiesto di Clarissa. Non dipende da noi. Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli chiarendo alcuni punti, raramente succede che non si risolva come si deve risolvere. Succede che lei ci dice qualche minuto fa che non ci sarà. A quel punto noi ci siamo chiesti come mai e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande.

Io qui non so cosa dirvi, perché io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neppure Belen Rodriguez.