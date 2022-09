Nel corso del GF Vip abbiamo imparato a conoscere il caratterino non semplicissimo di Katia Ricciarelli. Donna molto forte e dal carattere deciso, anche nel corso della trasmissione Scherzi a parte ha dimostrato di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Ma la sua reazione ha provocato l’intervento dell’ex inquilina Manila Nazzaro.

Katia Ricciarelli a Scherzi a Parte: il commento di Manila Nazzaro

Tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro nella passata edizione del GF Vip c’era stata una forte amicizia, almeno inizialmente, salvo poi rompere i rapporti in maniera brusca verso la fine della loro avventura.

Ieri sera, la celebre cantante lirica è stata a sua insaputa la protagonista di uno scherzo “in diretta” durante Scherzi a Parte, con la partecipazione dell’amato cagnolino Ciuffy. Un’attrice però le ha fatto letteralmente perdere le staffe.

Nel dettaglio, l’attrice avrebbe fatto credere che il suo cane le avesse ‘mangiato’ dei costosi orecchini. Ad un certo punto l’ex Vippona sarebbe persino arrivata ad aggredire fisicamente l’attrice. Una volta interrotto lo scherzo, la Ricciarelli non si sarebbe neppure scusata con l’attrice.

Lo scherzo ha fatto molto rumoreggiare sui social e qui anche Manila Nazzaro, sua ex amica, è intervenuta commentando con un “Mamma mia”.

