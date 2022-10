Dopo essere stata cacciata dallo studio del Grande Fratello Vip dal padrone di casa Alfonso Signorini, Sara Manfuso, ex concorrente del GF Vip, è stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Ovviamente l’ex Vippona si è concentrata proprio sul caso Marco Bellavia.

Sara Manfuso ha deciso volontariamente di lasciare il GF Vip dopo quanto accaduto con Bellavia ed ha ribadito di aver visto le tristi immagini in cui l’ex inquilino stava molto male solo quando Signorini ha affrontato il caso in puntata:

Rispetto all’ex Vippone, Sara Manfuso lo ha definito “un po’ sopra le righe” al momento del suo ingresso, aspetto che non le ha permesso di comprendere fino in fondo il suo malessere. La giornalista ha poi ribadito anche il motivo che l’ha portata a lasciare la spiatissima Casa:

L’idea che ci fosse questo gruppo di conviventi che in maniera indistinta venissero etichettati come bulli, non potevo accettare quel tipo di etichette e di accuse. Nel momento in cui si usa la parola bullismo bisogna vedere a chi attribuire quel tipo di comportamento, non posso dire di essere una bulla.

Il focus si è poi spostato su quanto accaduto in studio con il conduttore:

Poi ha commentato l’opinionista Sonia Bruganelli dicendosi amareggiata per le offese ricevute:

Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!