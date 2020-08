Ignazio Moser non ha tradito Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik, arriva la smentita

Secondo 361Magazine, Ignazio Moser e Anna Safroncik non avrebbero avuto alcun flirt. Quindi, in sintesi, la bella Cecilia Rodriguez non avrebbe le corna. La notizia bomba era stata lanciata ieri da Dagospia, lasciando gli estimatori della coppia con un palmo di naso.

La notizia è stata lanciata, infatti da Dagospia eppure non ci sarebbe un fondo di verità. La smentita arriva da alcuni testimoni presenti al Billionaire di Porto Cervo (Sardegna) noto locale mondano dell’imprenditore Flavio Briatore, dove Ignazio Moser avrebbe trascorso una serata tra amici e colleghi, tra i quali anche la bella attrice televisiva Anna Safroncik. Alcuni magazine parlano di un presunto flirt tra Moser e la Safroncik, ma diversi testimoni smentiscono! Alla serata erano presenti altri volti della TV italiana, come Aida Yespica e Antonella Mosetti.

Lo scoop di Dagospia sul potenziale tradimento