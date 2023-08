Sara Croce verso il Grande Fratello? Dal prossimo 11 settembre si apriranno le porte della Casa più spiata d’Italia e, tra i nomi dei potenziali concorrenti, si è parlato pure dell’ex Bonas di Avanti un altro.

Grande Fratello, cachet stellare per una giovane star della TV

L’indiscrezione è stata lanciata dalla pagina Instagram di Parpiglia: “La showgirl Sara Croce aveva riposto tutte le sue speranze nella prossima edizione del Grande Fratello. Ma il suo provino si è fermato davanti a un no secco”.

L’account continua e svela ci potrebbe entrare nella Casa:

Al suo posto nel ruolo di bella che balla quasi certamente Samira Lui. Volto Rai. Ex Tale e quale. Ragazza dal passato difficile che ha preso a pugni la vita dopo esser cresciuta senza aver mai conosciuto suo padre. Fidanzatissima con il suo Luigi. Al momento Samira è in pole position. Manca la chiusura per la trattativa economica.

Sara Croce ha commentato smentendo l’indiscrezione: “fake news”.

Tuttavia, la madre ha confermato la trattativa intervistata da Tag24 ma, secondo lei, sarebbe stata la figlia a rifiutare e non l’editore:

Sara è rimasta molto male, amareggiata e aveva anche il magone perché purtroppo le frittate sono sempre girate al contrario. La notizia non è assolutamente vera, perché lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande fratello ed ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente che contattato da Signorini, preoccupato perché Sara Croce aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti. Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori e Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma ed ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata.