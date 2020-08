Tra le pagine del settimanale Oggi, è emersa una notizia che ha fatto infuriare più di una persona. Ed infatti la rivista sosteneva che ci fosse un flirt in corso tra Ignazio Moser (in crisi con Cecilia Rodriguez) e Anna Safroncik. L’attrice, nonostante la sua estrema riservatezza, ha voluto replicare.

L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità… Quindi attenti alle fake news! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene. Buon ferragosto.