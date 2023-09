Stash, il talentuoso frontman dei The Kolors, oltre ad avere una gloriosa carriera nel campo della musica è un compagno innamorato ed un papà presente. Scopriamo chi è la fidanzata Giulia Belmonte e mamma delle sue due figlie Grace e Imagine.

Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash e mamma di Grace e Imagine

La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2017, ma è diventata più seria un paio d’anni dopo, quando hanno deciso di vivere insieme a Milano. Il 3 dicembre 2020, hanno dato il benvenuto alla loro primogenita, Grace, che è stata battezzata a Ravello, nella suggestiva Costiera Amalfitana.

Poi, il 14 luglio dell’anno successivo, è arrivata la loro seconda figlia, Imagine, un nome decisamente unico che ha catturato l’attenzione.

Ma chi è Giulia Belmonte? Nata il 13 agosto 1995 in un piccolo paese in provincia di Pescara, nel luglio del 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione ed è anche una giornalista pubblicista.

Fin da giovane, ha intrapreso la carriera di fotomodella e ha dimostrato un amore per lo sport, in particolare per il nuoto.

Giulia ha partecipato a Miss Italia ed al programma “Tacco 12” su La5 nel 2014. Dopo aver conseguito la laurea, è diventata una Social Media Specialist presso un’agenzia di Teramo e poi ha intrapreso la carriera di Beauty Consultant per Douglas iniziando a lavorare come influencer.

Giulia Belmonte è apparsa in programmi televisivi come TV7 Gold e Telenova in Lombardia e in Piemonte. Ha anche svolto il ruolo di inviata in un programma culturale chiamato “storia e misteri,” affiancando Aristide Malnati.

Nel 2019 è stata protagonista nel video musicale di Benji e Fede per la canzone “Dove e quando,” diventando parte integrante di un tormentone estivo di grande successo.