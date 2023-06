Le uscite social di Giorgia Soleri nel giorno della morte di Silvio Berlusconi non solo non sono piaciute ai più, ma sono state ampiamente contestate da volti più e/o meno noti. Da qui la decisione dell’attivista, influencer ed ex fidanzata di Damiano di Maneskin di compiere saggiamente un passo indietro e chiedere scusa.

Giorgia Soleri e l’attacco a Berlusconi: le scuse

Nella giornata in cui il mondo politico e non solo si è fermato in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, c’è chi ha espresso il proprio parere sui social. Alcuni siti hanno condiviso non solo i momenti di gloria dell’ex Cavaliere ma anche quelli giudiziari meno felici.

In quest’ultimo caso, i quotidiani in questione – Il Fatto Quotidiano, solo per citarne uno – sono stati tacciati di insensibilità a suon di “vergogna!”.

Anche Giorgia Soleri ha voluto dire la sua condividendo tra le sue Instagram Stories un post con la foto di Berlusconi, da poche ore scomparso a 86 anni, e la frase: “L’uomo che ha distrutto il Paese”. In un’altra Story ha riportato un articolo della Bbc commentando: “Come riportare la notizia nel modo giusto, Bbc docet!”.

La Soleri è stata però prontamente presa di mira da diversi utenti, tra cui anche dall’ex Miss Italia Carolina Stramare:

Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa. Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit.

ma giorgia soleri può scrivere il cazzo che vuole senza essere attaccata per il fatto che non è dispiaciuta per B3rlusconi? pic.twitter.com/aBe6EWp9ON — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) June 12, 2023

quindi la stramare ha rigirato delle parole che la soleri le aveva rivolto per criticarla dopo che la soleri ha fatto quel post contro berlusconi (?) il modo in cui non c’è assolutamente mezza correlazione tra le due cose, sto male, questa è pure seria https://t.co/0vbAr0K9OP — Paola. (@Iperborea_) June 12, 2023

Nelle passate ore, Giorgia Soleri ha deciso di compiere un passo indietro, forse dopo essersi resa conto di aver esagerato e peccato di insensibilità in un momento così delicato: