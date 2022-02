Quello di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Apri tutte le porte” è uno dei ritorni più attesi di questa 72esima edizione della kermesse canora. Sono trascorsi 22 anni dall’ultima volta sul palcoscenico del Teatro Ariston e l’emozione è altissima.

Gianni Morandi, canzone “Apri tutte le porte” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Apri tutte le porte” che Gianni Morandi porterà al prossimo Festival di Sanremo 2022 è stata scritta per l’occasione dall’amico e collega Lorenzo Jovanotti, esattamente come accaduto per il singolo estivo “L’allegria”.

Come anticipato dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, il brano sanremese è molto fresco e veloce e porta con sé l’ingenuità degli Anni Sessanta ma con le sonorità di oggi. La canzone è un invito a buttarci e mettere da parte l’abitudine.

Alla vigilia della sua partecipazione a Sanremo 2022, Gianni Morandi a RollingStone.it ha svelato il suo stato d’animo:

È un ricominciare, un ributtarmi nella mischia, nella musica. Ritorno bambino, quando nel 1958, al bar di Monghidoro dove c’era la tv, vidi Modugno che cantava Nel blu dipinto di blu e mi venne l’amore per questo mestiere e per il festival. Ritornarci è una specie di scossa: l’emozione, la gara, stare lì una settimana. Vado con entusiasmo. La musica mantiene tutti giovani, dalla Zanicchi a Blanco. Cercherò di trasmettere qualcosa.

Testo canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi

Il testo di “Apri tutte le porte” di L. Cherubini – R. Onori – L. Cherubini

Ed. Soleluna/Mormora Music – Milano – Roma.

TESTO COMPLETO SU TV, SORRISI E CANZONI