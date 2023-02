L’iconica canzone di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma – A prendere il latte compie 60 anni. Come festeggiare in maniera adeguata la hit senza tempo datata 1963? Ovviamente con una nuova versione che vede anche un amatissimo nome della musica italiana protagonista, ovvero Sangiovanni.

Si intitola Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte 2.0, ed è la versione aggiornata, 60 anni dopo, della canzone che continua ad essere una delle hit di Gianni Morandi, ma aggiornata al fine di poter essere destinata anche alla GenZ.

E chi, meglio di Sangiovanni, poteva essere l’artista simbolo al quale affidare tale ruolo? Ecco allora che nasce il remake disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music, prodotto da Shablo.

Gianni Morandi e Sangiovanni sono i protagonisti di un duetto inedito sulle note dell’intramontabile Fatti mandare dalla mamma ma in versione aggiornata al 2023 e della quale vi riportiamo di seguito audio e testo. L’esibizione avverrà nella serata di giovedì del Festival di Sanremo 2023.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della kermesse, proprio Gianni Morandi ha commentato:

Sono felice di portarla a Sanremo. Questa canzone per me è stata… una specie di incubo: qualsiasi cosa avessi cantato, C’era un ragazzo, La fisarmonica, In ginocchio da te, Uno su mille, insomma grandi successi, il pubblico voleva sempre Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Si vede che queste due parole, mamma e latte funzionano sempre.