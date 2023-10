Lorenzo Licitra è uno dei concorrenti più talentuosi di questa nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistato dal buon Mario Manca su Vanity Fair, il cantante ha parlato del fidanzato Gabriele Rossi e della precedente storia d’amore da lui considerata “tossica”.

Lorenzo Licitra ha parlato del fidanzato Gabriele Rossi alla sua famiglia:

Nella sua relazione con Gabriele Rossi c’è sempre stata una grande discrezione: quando partecipano allo stesso evento, per esempio, non posano insieme ai photocall. È una scelta?

Ecco la risposta di Lorenzo Licitra:

Ho cercato da sempre di mantenere il privato riservato, anche se non ci sono troppo riuscito. Credo che al pubblico interessi più la musica che tutto questo anche se, evidentemente, il risvolto del gossip spesso ha la meglio.

Tornando alle foto, non vivo benissimo le paparazzate. Nel primissimo periodo in cui vivevo a Milano ci siamo trovati tantissimi fotografi sotto casa per scattarci delle foto insieme, e a me sarebbe tanto piaciuto dire loro: ”Ok, però non avete trovato mica il Santo Graal”. Col tempo ci si fa l’abitudine, ma se possiamo evitare evitiamo. Ma solo per non far parlare gli altri inutilmente.