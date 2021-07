Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati a sole 48 ore di distanza dalla vittoria agli Europei di calcio. Il calciatore festeggerà anche il rigore decisivo che gli ha fatto portare a casa la vittoria contro l’Inghilterra. Ecco le foto ed i video del matrimonio da favola.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati: look e arrivo in chiesa

Nella giornata di oggi, martedì 13 luglio, Bernardeschi ha sposato la ex concorrente del Grande Fratello già mamma di sua figlia Deva. La cerimonia si è tenuta all’interno del suggestivo Duomo di Carrara, città natale di Federico.

Il giocatore di calcio è arrivato in chiesa a bordo di un fuoristrada insieme agli amici più fidati.

La bellissima Veronica Ciardi è arrivata a bordo di un maggiolino.

I vestiti degli sposi e il ricevimento in spiaggia

E se Veronica ha optato per un vestito da sposa tradizionale, Federico si farà ricordare per il look eccentrico. Abito grigio, t shirt e scarpa bianca con i capelli rigorosamente biondo platino, un vero must!

Il ricevimento si terrà in spiaggia, nello stabilimento balneare che Bernardeschi ha comprato sulla costa, Il Principe della Fossa Maestra.

Il papà di Federico Bernardeschi, intervistato dall’invitato di Estate in Diretta, ha raccontato cosa gli ha detto dopo la vittoria:

Gli ho fatto solo i complimenti, era tutto ciò che potessi dirgli.

Ecco foto e video del matrimonio

Pazzesco Bernardeschi che due giorni dopo aver vinto un europeo si sposa con tanto di diretta sul primo canale della televisione italiana che i matrimoni dei reali inglesi ci fanno un baffo e anche qui CHI COME LUI CHII #Bernardeschi pic.twitter.com/OEHiTNUYtl — unana (@_peaceloveteen) July 13, 2021

Si è messo addosso le prime cose che aveva in valigia dagli europei #Bernardeschi pic.twitter.com/29QUp6lGlK — ♫ (@Tapiano77) July 13, 2021

LIVE – Al matrimonio di #Bernardeschi la sposa arriva prima dello sposo e allora se ne va a farsi un giro per Carrara aspettando che Berna arrivi. La zia della sposa: “Adesso arriva. Viene dall’Inghilterra…” pic.twitter.com/p84Sw0WoRH — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) July 13, 2021

Veronica Ciardi arriva in Chiesa accompagnata dal fratello Matteo in divisa ufficiale. 😭#Bernardeschi #EstateInDiretta pic.twitter.com/SvytjWanyW — R a n a 🐸 (Mounds of Shame) (@mounds_shame) July 13, 2021

Bernardeschi talmente iconic che ha deciso di essere lo sposo e il prete al suo stesso matrimonio #Bernardeschi pic.twitter.com/bgb3Xvbqcs — the B✨ (@myybursinn) July 13, 2021

In teoria è il giorno del suo matrimonio, in pratica la festa per festeggiare la vittoria dell’Italia agli europei.

Fede Berna io ti voglio troppo bene, iconico e mini allo stesso tempo 🥺.#Bernardeschi pic.twitter.com/nB38g3vlvT — •Auro|🌴🪁 (@my1gioia) July 13, 2021

comunque berna in questa foto sono io quando mi rendo conto di dover spiegare ai miei perché sono così interessata al calcio ultimamente #Bernardeschi pic.twitter.com/TQfTeKtsmH — ju//federico chiesa stan🇮🇹🇮🇹 (@jounya99) July 13, 2021