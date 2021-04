Nelle prossime ore sono pronte ad approdare due nuove naufraghe all’Isola dei Famosi. Si tratta della campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. A darne ufficialmente l’annuncio sono stati i canali social del reality dopo l’indiscrezione di alcuni giorni fa.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi?

A quanto pare però potrebbero non essere le ultime due concorrenti dell’edizione dell’Isola ma presto potrebbe approdare in Honduras un ex concorrente del GF Vip amatissimo: Ignazio Moser.

A darne notizia è stato il portale VeryInutilPeople.it che in questi minuti ha scritto:

Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello VIP 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez.

Stando alle indiscrezioni rese note dal portale, il 28enne ed ex ciclista trentino approderà all’Isola dei Famosi non subito ma tra due settimane, ovvero dopo il consueto periodo di quarantena che prenderà il via da domani, martedì 7 aprile. Sarà vero? Non ci resta che attendere…