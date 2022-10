Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, torna a parlare tra le pagine di Chi, protagonista di una lunga intervista. L’argomento centrale torna ad essere ancora una volta il Prati-gate e tutto ciò che ci sarebbe dietro il caso Mark Caltagirone, tornato in auge in seguito alla partecipazione della Prati al GF Vip.

Eliana Michelazzo e l’appello a Pamela Prati

Di recente Eliana Michelazzo è stata ospite di Verissimo ed al cospetto di Silvia Toffanin ha reso la sua versione dichiarandosi anche lei una vittima, addirittura più della stessa Pamela Prati. Quest’ultima, messa al corrente delle parole dell’ex agente, ha spiegato che potrebbe crederle solo se le portasse le prove.

Alla luce di ciò, Eliana ha replicato alla richiesta di Pamela ed ha svelato anche un retroscena rispetto a quanto svelato dall’avvocato di quest’ultima al GF Vip:

Facciamo chiarezza. La Prati non è indagata per un semplice motivo: non è stata denunciata. Quindi il suo non essere indagata non è una notizia. Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, guardarla negli occhi, a mostrarle quante prove ho e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema.

Eliana Michelazzo ha ribadito, pur senza avanzare nomi, che dietro a questo “gioco al massacro” che avrebbe visto vittima anche altre persone dello spettacolo, ci sarebbe sempre la medesima persona.

Dal maggio del 2019 Eliana non ha più alcun contatto con la Prati. Ecco cosa ha svelato:

Mi ha bloccato ovunque e non ho più avuto modo di parlarle. Mi spiace. Se oggi mi vedesse dinanzi ai suoi occhi, ripensando a quanto di bello abbiamo vissuto – perché non c’è stato solo il caso Mark Caltagirone – se ricordasse i bei momenti, potremmo ritrovarci. Sia chiaro: se Pamela oggi è al Gf Vip è anche per “merito” di questo caos. Inutile negarlo […] Se lei ha la fortuna di rinascere e raccontare la sua storia, io sono felice, ma non voglio passare per truffatrice. E in ogni caso mi dispiace per questa situazione. Sì, vorrei abbracciarla.